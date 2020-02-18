مذيعة قناة العربية تدخل في وصلة ضحك على الهواء .. والمتابعون : ” سقطة لا تغتفر “

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمذيعة قناة العربية ” منتهي الرمحي ” التي وقعت في موقف أثار الكثير من الجدل أثناء تقديمها لإحدى النشرات على القناة .

حيث دخلت منتهى الرمحي في وصلة ضحك مفاجئة على الهواء وفقدت التحكم على مجريات الأمور .. مما دفع معدو النشرة إلى إدخال فاصل إخباري سريع للتغطية على ما يحدث .

وأكثر من مرة تعود الشاشة إليها فيما كانت المذيعة لا تزال تضحك دون أن يعرف سبب إقدامها على هذا الأمر .. ثم ختمت قائلة : ” تحية لكم وإلى اللقاء ” لتعود بعدها وتستمر في الضحك .

الأمر الذي أثار التساؤلات والاستغراب على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة موقع ” تويتر ” حول السبب الذي دفع منتهى الرمحي إلى القيام بذلك .

فجاءت التعليقات بين من وجد إنه لا يوجد مبرر لما فعلته والبعض الآخر أعتبر ذلك سقطة لا تغتفر وطالبوها بالاعتذار عما حدث لأن ذلك لا يتناسب تماما مع المهنية ومع الشكل الذي من المفترض أن تظهر به .