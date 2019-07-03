مذيعة لبنانية ردا على منتقدي المملكة : ياريت عندنا أمير مثل محمد بن سلمان

شنت الإعلامية اللبنانية ” رولا حداد ” هجوما على منتقدي والساخرين من المملكة العربية السعودية وولي العهد السعودي محمد بن سلمان .

حيث وجهت لهم رسالة شديدة اللهجة في مقطع فيديو متحدثة عن إنجازات المملكة وولي العهد .

وأشارت رولا بالثورة الهائلة التي تشهدها السعودية الآن في جميع القطاعات .

وقالت : ” ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صابب اهتماماته بإطلاق مشاريع رائدة ويخطط لمشروع ينقل السعودية على عصر الحداثة الكامل ” .

وأضافت : ” إن السعودية لن تصبح معتمدة على النفط فقط في اقتصادها ” .

وتابعت كلامها بالحديث عن توطين الوظائف بالمملكة وتوفير فرص عمل للمواطنين بقيام ولي العهد بالاستغناء عن 90 ألف موظف أجنبي ليوظف مكانهم شباب مواطنين سعوديين .

ووجهت حديثها للنشطاء اللبنانيين قائلة : ” توجهون الإساءة للسعودية وهي مساعدة لبنان بحولي 70 مليار دولار .. أنا بتمني يكون لدينا مسؤول يرد للدولة عشرات الدولارات المنهوبة مثل ما عمل محمد بن سلمان ” .

وقارنت بين الأوضاع في لبنان وما تعانيه من مشاكل بالكهرباء والإنترنت وانقطاع المياه واصفة لبنان بإنها ” بلد المياه ” وإهدار المال العام وبين الأوضاع في السعودية والنقيض من تلك المشاكل .