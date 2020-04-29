وجد مراسل قناة أميركية نفسه في موقف حرج وطريف بعد أن اكتشف أنه ظهر في بث حي من دون أن يكون مرتديا بنطاله.



وبحسب وسائل إعلام أميركية ظهر المراسل ويل رييف، أمس الثلاثاء في البرنامج الشهير “صباح الخير أميركا” على قناة “إيه بي سي” للحديث عن الصيدليات التي تستخدم طائرات من دون طيار لتقديم الوصفات الطبية للمرضى في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.



ولم ينتبه رييف، وهو نجل الممثل الشهير كريستوفر رييف الذي اشتهر بدور “سوبرمان”، والذي كان يتحدث من المنزل ويرتدي سترة أنيقة أن كاميرته ستخدعه وستكشف أنه لم يكن يرتدي سروالا، ما أثار موجة من التعليقات الساخرة لاحقا على مواقع التواصل الاجتماعي.



ولاحقا رد رييف على بعض تلك التعليقات بروح رياضية منوها إلى أنه كان يرتدي سروالا قصيرا اثناء ظهوره في بث حي من منزله.

