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مراهقة أصيبت بغيبوبة لأربعة أيام.. والمفاجأة كانت حين استيقظت

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Teenager woke up from four day coma to find she’d given birth to surprise baby

مراهقة أصيبت بغيبوبة لأربعة أيام.. والمفاجأة كانت حين استيقظت

نُقلت مراهقة بريطانية إلى المستشفى بعدما أصيبت بغيبوبة لمدة 4 أيام، ولكن المفاجأة كانت حين استيقظت، إذ أخبرها الأطباء أنها أنجبت طفلة بالرغم من أنها لم تكن تعلم بحملها.

وفي التفاصيل، فقد أصيبت الشابة أبوني ستيفنسون البالغة من العمر 18 عاماً، بصداع شديد فقررت النوم وحين استيقظت بعد 4 أيام تفاجأت بما حصل معها.

نُشير إلى أن أبوني أنجبت طفلتها في اليوم الثاني من غيبوبتها بعدما أجريت لها عملية قيصيرية.

والجدير ذكره، أن الشابة لم تكن تعرف بحملها لعدم انتفاخ بطنها، وعدم معاناتها من انقطاع للدورة الشهرية وذلك نتيجة حالة تُصيب امرأة من بين 3 ألاف، لدى النساء اللواتي يلدن برحمين.

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