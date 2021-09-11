أطلقت “فيسبوك” نظارات ذكية يمكنها تصوير كل ما تراه، والتي صُممت بواسطة Ray-Ban، ويمكنها تحميل لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركتها مع الأصدقاء.

ويمكن استخدام النظارات لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، وذلك بفضل الكاميرات المدمجة بدقة 5 ميغابكسل.

وهناك ثلاثة ميكروفونات تجعل من الممكن الرد على المكالمات الهاتفية أيضا.

ويتم تسجيل الفيديو باستخدتم نظارات Ray-Ban Stories، بدقة 1184×1184 وبمعدل 30 إطارا في الثانية، مع مجال رؤية 105 درجة.

ويمكنك التقاط مقاطع تصل مدتها إلى 30 ثانية. كما يمكن أيضا التقاط صور بدقة 2592 × 1944 بكسل، إذا كنت تفضل ذلك.

ويتم تنشيط الكاميرا بضغطة زر، أو بأمر صوتي “Hey Facebook”. ويتضمن التخزين على الجهاز 35 مقطع فيديو وما يصل إلى 500 صورة، ولكن يمكن إلغاء تحميلها في ثوان إلى تطبيق “فيسبوك فيو” (Facebook View) الجديد ومسح الجهاز لإعادة استخدامه بسهولة.