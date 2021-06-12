تعرضت سيدة مسنة تبلغ من العمر 95 عاما وتقيم في محافظة الفيوم للاغتصاب على يد رجل يبلغ من العمر 45 عاما مستغلا إصابتها بالزهايمر .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تسلل المتهم إلى منزل جارته المسنة من أجل سرقتها حيث تقيم بمفردها إلا أن الأمر تطور معه بإقدامه على اغتصابه معتقدا بأن ضحيته لن تتذكر شيئاً بسبب مرضها .

فقام بتهديدها بسلاح أبيض كان بحوزته ثم سرق المنزل واعتدى عليها جنسياً وفر هاربا .. وفوجئ أهالي القرية بسماع صوت المجني عليها تصرخ وتبكي بشدة فهرع الجيران إليها

ليجدوها في نوبة من البكاء وحالة هلع وملابسها ممزقة وأخبرتهم بما حدث معها وحاولوا الإمساك بالجاني إلا أنه فر هاربا خوفا من الأهالي بعد افتضاح أمره .

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتي أمرت بسرعة ضبط الجاني وإحالة المسنة إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها وبيان ما بها من آثار اعتداء جنسي من عدمه .