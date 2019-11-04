مسلسل تعنيف الأطفال .. أب يضرب بناته في مؤخرة السيارة

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي يوم أمس الأحد مقطع فيديو لأب يقوم بتعنيف بناته أمام بوابة مدرستهن بمدينة ” حائل ” في المملكة العربية السعودية .

ويظهر الرجل في مقطع الفيديو وهو يقف أمام الباب الخلفي من سيارته والتي وضع إبنتيه للجلوس فيها ويقوم بضرب أحدهما وسط صراخا منها .

وأثار مقطع الفديو جدلا وغضبا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة موقع التغريدات ” تويتر ” حيث تصدر هاشتاج ” أب يعنف طفلتين بحائل ” تريند المملكة على تويتر .

وتعالت الدعوات التي تطالب بضوروة التوصل إلى الأب والقبض عليه والتحقيق معه وحماية الطفلتين وضورو إيجاد حلا لإيقاف مسلسل تعنيف الأطفال المستمر .. فجاءت التعليقات مثل : ” ويستمر مسلسل تعنيف الأطفال .. أصبحت ظاهرة منتشرة في الفترة الأخيرة .. أعتقد آن الآن الآوان أن يتم مراجعة نظام حماية الطفل والنظر إلى السلوكيات الشاذة المنتشرة في هذا الجانب ” .

وبمتابعة الجهات ذات العلاقة وتحديد المدرسة ومنزل الطفلتين تمكنت الجهات المعنية في حائل من التوصل إلى هذا الرجل وإلقاء القبض عليه .