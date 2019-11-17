مشاجرة بين طالبين تنتهي بمصرع أحدهما بطعنة في القلب

كشفت صحيفة ” سبق ” عن مصادر محلية في المملكة العربية السعودية عن وفاة طالب يدعى ” خالد بن حمد النهدي ” إثر طعنة في القلب سددها له زميله في المدرسة .
فقالت الصحيفة أن الطالب المتوفي دارت بينه وبين زميله داخل مدرسة ” أبوهريرة المتوسطة “ بمحافظة شرورة في نجران مشاجرة دفعت زميله إلى تسديد طعنة له في القلب على الفور .
وينتظر أن تصدر إدارة ” تعليم شرورة ” بيانا بالحادثة وتفاصيلها خلال الساعات المقبلة .
عاجل 🔴
.
.
مصادر تؤكد مقتل الطالب خالد بن حمد النهدي، بعد أن سدد له زميله طعنة في قلبه داخل مدرسة "أبوهريرة المتوسطة" بمحافظة #شرورة التابعة لمنطقة #نجران.
.
. pic.twitter.com/3F6wo1WWZM
— خبر عاجل (@AjelNews24) November 17, 2019