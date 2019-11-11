مشادة كلامية على الهواء بين سياسي عراقي وناشطة وصلت إلى الشتائم وبصق على الوجه

حل كلا من السياسي العراقي ” محمد على نجاح ” الملقب ب ” حجاج لندن ” والناشطة العراقية الدكتورة ” رنا خالد ” الباحثة في منتدى صنع السياسات في لندن ضيفين في برنامج ” العالم هذا المساء ” والمذاع على قناة ” بي بي سي ” العربية .

وشهدت الحلقة التي كانت تتحدث عن الاحتجاجات في العراق خلافا حادا ونشوب مشادة كلامية بين السياسي العراقي المؤيد لإيران وبين الناشطة العراقية والتي تبادل خلالها الطرفان الشتائم وكاد الأمر أن يتطور إلى اشتباك بالأيدي .. مما دفع مذيع البرنامج إلى إنهاء الحلقة .

وبدأ الخلاف عندما قاطعت الدكتورة رنا خالد حديث السياسي محمد علي الذي كان يتحدث فيها عن إصلاح قانون الانتخابات مذكرة إياه بتغريدة نشرها يررد فيها مقولة الحجاج بن يوسف الثقفي ” إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها ” في إشارة منه للتعامل مع المتظاهرين بالقوة والمطالبة بقتلهم

وكان قد خرج محمد على نجاح أيضا بعدة تصريحات أثارت غضب الشارع العراقي والتي أعلن فيها عن معاداته للاحتجاجات العراقية ومطالبة إيران بالتدخل لقمع التظاهرات .

وهاجمته الناشطة رنا خالد وهب منفعلة قائلة : ” والله لولا احترامي للمشاهدين لكنت أسمعتك ما تستحقه يا حجاج لندن ” .. وحاول المذيع احتواء الموقف إلا أن محاولاته باءت بالفشل .

ثم سأل محمد على نجاح الناشطة عن ماهية تاريخها مقارنة بتاريخه لترد عليه : ” أنا عراقية أبوي عراقي وأنت إيراني وعميل لإيران ” .. ورد محمد علي عليها قائلا : ” إيران حاربت الدواعش الذين تنتمين إليهم ” .

واستمر الضيفان في الاستديو بتبادل الشتائم على الرغم من قيام المذيع بإنهاء الفقرة .. ووصفت رنا خالد محمد علي بالجبان وإنه عميل لإيران وخائن وبصقت عليه .

وخرج محمد على نجاح بتغريدة يشرح بها ما حدث معبرا عن استيائه وحزنه من الموقف الذي تعرض له .

كما بررت أيضا الناشطة رنا خالد ما قامت به بتغريدة عبر حسابها على موقع تويتر كتبت فيها : ” إخوتي وأهلي الشرفاء أعتذر منكم إذا تلفظت بما لا يليق بكم وأنتم تعرفون أني ابنتكم وأختكم أنتم جميعا محشومين ولكني رأيت دماء الشباب تسيل في الشوارع لانهم يطالبون بحياة كريمة ورأيت شخصا يطالب بقتلهم فقط لأنهم يهزون عرش الظلم .. أعتذر منكم .. ولكني قلت ما يجب أن يقال ..” .