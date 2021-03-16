تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يوثّق واقعة تحرش مجموعة من الشباب بفتيات، في مول تجاري شهير بمدينة الطائف.

وأظهر مقطع فيديو شابًا يلاحق إحدى الفتيات في المجمع التجاري “تيرا مول” بالطائف ويتحرش بها بألفاظ وإشارات خادشة للحياء، في حين تقوم هي بطرده وتهدده بإخبار الجميع.

وأثار الفيديو بعد نشره بفترة قصيرة، موجة غضب واسعة على موقع تويتر، ودشّن مغردون وسمًا خاصًا حمل اسم “متحرش في تيرا مول الطائف”، مطالبين بإلقاء القبض على الشاب المتحرش ومحاسبته.

ومن جانبه، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، ويظهرمن خلاله قيام فتاتين في أحد المجمعات التجارية في محافظة الطائف، بتوثيق مجموعة من الأشخاص وهم يتحرشون بهما بألفاظ وإشارات خادشة للحياء، مما يُعد مخالفة لنظام جريمة التحرش.

قرف قررفففف الفاظهم وحركاتهم الله ياخدْهم ربوا عيالكمم من الاخير ولا لاتخلفوووننن #متحرش_في_تيرا_مول_الطائف pic.twitter.com/SUTVUo4PLN— نسويه (@im7xlo) March 13, 2021

وأضاف، أن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، تمكنت من تحديد هوية الأشخاص والقبض عليهم، وهم (4) مواطنين، في العقدين الثاني والثالث من العمر، وتم إيقافهم واتُخِذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ويظهر في أحد المقاطع، شاب يجلس برفقة آخر في سيارة متوقفة على الطريق، بينما تقترب الفتاة منهما وهي تصورهما، بينما يتبادل الطرفان الشتائم، دون أن يتسنى معرفة من بدأ بالأول الحديث مع الآخر.

وفي مقطع آخر، يظهر شاب واقف في المركز التجاري، بينما تقوم الشابة بتصويره وتتبادل معه أيضًا الشتائم، فيما لم يكن من الممكن الجزم من الطرف المسؤول عن الحادثة، قبل أن تتدخل الشرطة وتوجه الاتهام للشبان، بانتظار ما تسفر عنه التحقيقات معهم.

هالعوبا لازم تتحاسب قاعده تمشي وتستفز الشباب وتصورهم وتشهر فيهم

كل المقاطع نفس البنت السربوته

#متحرش_في_تيرا_مول_الطايف pic.twitter.com/Hn3jqTXUAJ— آلَعَ ـوِنٌيّ (@alawny11) March 14, 2021

وبدت الحيرة -أيضًا- واضحة على كثيرين ممن شاهدوا مقاطع الفيديو تلك، حيث تعاطف البعض بالفعل مع الفتاة، واتهمها آخرون بتعمد استفزاز الشبان.

وقالت إحدى المتابعات، في تغريدة لها: “الواحد ما يدري وش يقول عن هذي الأشكال!! حتى يوم رفضت البنت لسا واقفين ويسبون!! نعمم خيررررر اتمنى القبض عليهم بأسرع وقت”، فيما قالت أخرى: “هذا من اي عصر طالع..فوق الملحجه له وجهه يتحرش وععع”، وطالبت أخرى بالقبض السريع على الشاب قائلةً: “نتمنى نسمع تم القبض بأسرع وقت”.

وعلى الرغم من تلك التعليقات التي جاءت متعاطفة مع الفتاة، إلا أن التعليقات الأكثر بروزًا، جاءت لتؤكد على أنَّ هذه الفتاة تتعمد أن يتحرش بها الشباب، ومن ثم تقوم بتصوير مثل هذه المقاطع من أجل الشهرة، حيث قام العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر أكثر من مقطع، مبينين أنَّ الصوت في جميعها يعود للفتاة ذاتها.

كل المقاطع التي تم تصويرها لا تصنّف قانوناً كتحرش .. وناشرتها معرضة لعقوبة التشهير (السجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال)

#متحرش_في_تيرا_مول_الطايف pic.twitter.com/Ta9T0DYNeK— LAWY (@lawy_sa) March 14, 2021

وعن ذلك قال أحد مغردي تويتر: “واضحه منجد يعني كل المقاطع نفس صوت البنت واضح الغلط منها مو من الشباب لاكن جد كثرو البنات اللي نشوفهم يغلطون على عيال عشان يشهرون فيهم او يشتكون”، وأضاف آخر: “طبعا هذي البنت لها ثلاث مقاطع تحرش راح احط لكم المقاطع اسفل هذي التغريدة عشان تعرفون نذاله البنت هذي وانها تتبلى الشباب في كل مكان”.

#متحرش_في_تيرا_مول_الطائف



طبعاً هذي البنت لها ثلاث مقاطع تحرش راح احط لكم المقاطع اسفل هذي التغريدة عشان تعرفون نذاله البنت هذي وانها تتبلى الشباب في كل مكان



pic.twitter.com/A69oXxcQqp— محمد العامري (@moh479320) March 14, 2021