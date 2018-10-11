مشاهد مذهلة.. مرور محطة الفضاء الدولية أمام سطح الشمس بسرعة 5 أميال بالثانية!

رصد مقطع فيديو مذهل مرور محطة الفضاء الدولية وهي أكبر جسم فضائي من صنع الإنسان، أمام سطح الشمس، بحسب ما نقلت “سكاي نيوز” عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وذكر المصدر أن ثلاثة أشخاص كانوا على متن المحطة، خلال مرورها أمام الشمس بسرعة 5 أميال في الثانية، يوم الأحد الماضي، مضيفاً ان “الفيديو عبارة عن مجموعة من الصور المركبة التي تم التقاطها من قبل مصور ناسا، جويل كوسكي بولاية فرجينيا”.

وكان على متن المحطة كل من القائد ألكسندر غيرست من وكالة الفضاء الأوروبية، والمستشارة في ناسا، سيرينا أونون، بالإضافة إلى سيرجي بروكوبيف من وكالة الفضاء الروسية “روسكوزموس”.

وفي السياق قالت ناسا “إنه ثالث جسم مرئي يرى بالعين المجردة يمر أمام الشمس، بدا وكأنه طائرة تسير بسرعة عالية جدا”.

الى ذلك ذكرت “سكاي نيوز” ان نيك هاغ من ناسا وأليكسي أوفشينين من روسكوزموس، سينضمان للطاقم الثلاثي وذلك خلال رحلة ستنفذ اليوم وتنطلق من مركز بايكونور الفضائي في كازاخستان.

يشار إلى أن 230 شخصا من 18 بلدا مختلفا زاروا محطة الفضاء الدولية منذ إطلاقها، اذ يعيش فيها، عادة، طاقم دولي مكون من ستة أشخاص، فيما تكمل المحطة دورة واحدة حول الأرض كل 90 دقيقة. وفي غضون 24 ساعة تقوم المحطة بـ 16 دورة حول كوكبنا.