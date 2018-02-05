مشتركة في مسابقة جمال عالمية تعترف في اللحظات الأخيرة أنها ذكر وهذا ما حدث

شهدت مسابقة ملكة جمال ​كازاخستان​ مفاجأة غير متوقعة وتحدث للمرّة الأولى في العالم، حيث تفاجأ القيميون على الحفل بإعتراف إحدى المتسابقات بأنها ذكر وليست أنثى.

وكان المتاسبق بإسم ​إيلي دياغيليف​ (22 عاماً) من سكان مدينة ألما آتا في كازاخستان تقدم للمسابقة وأرسل صورة له بإسم ​أرينا ألييفا​، وعند قبوله من بين 400 فتاة ووصوله للنهائيات أن يعترف لوسائل الإعلام أنه ذكر وليس أنثى، فتم استبعاده في الحال من قبل لجنة المسابقة واستبداله بمتسابقة أخرى.

وفي تصاريح إعلامية له قال الشاب أن السبب في كشفه عن جنسه هو وصوله للنهائيات وأنه فعل ذلك نظراً إلى أن الترويج الحالي للجمال الطبيعي والكاريزما في رأيه، صفات تفتقر إليها المرأة في العصر الحالي.

وأوضح أن سبب مشاركته هو رهان مع أصدقائه دفاعاً عن رأيه حول الجمال الطبيعي قائلاً:” “أنا دائما أدافع عن الجمال الطبيعي وليس المصطنع”.

وأضاف أن معظم الفتيات اليوم أصبحن يشبهن بعض حتى في طريقة التفكير، ويعتقدن أن جمالهن يعتمد على إتباع الموضة فقط.