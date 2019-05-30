مشهد صادم.. شاب سعودي يروي ما حدث له بسبب الحسد

نشر شاب سعودي على حسابه في “سناب شات”، مقطع فيديو يروي فيه تعرضه للحسد، وإصابته بالصلع في ذقنه ورأسه جراء ذلك.

وقال الشاب في الفيديو: “كثير ما نسمع أن العين حق ونحسد ونجود والنفس موجودة، لكن ما يحس بالشغلات هذي إلا الإنسان انصاب فيها”.

وأضاف: “الموضوع وما فيه إن قبل أربع أشهر نزلت سنابة، كنت طالع من عند الحلاق، جاني تعليق من عند شخص، يرسلي ما تعطيني شعرك، أنا ضحكت من حيث النية”.

وأظهر الفيديو، إصابة الشاب بالصلع في رأسه بشكل صادم، ووجود فراغات في ذقنه، بينما بقية رأسه مكونة من “شعر طويل وناعم”.

وختم الشاب حديثه، بتوجيه نصيحة، وهو حزين بسب ما حدث له، قائلًا: “انتهبوا لأنفسكم، ترا العين حق صحيح، الله يسامح اللي كان السبب”.