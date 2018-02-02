مشهد لن تروه في العالم العربي.. لن تصدقوا ماذا فعل وزير بريطاني بسبب تأخره بضعة دقائق!

في مشهد لن تروه في العالم العربي، قام وزير بريطاني بتقديم استقالته بشكل فوري وذلك بسبب تأخره بضعة دقائق عن الحضور الى مجلس العموم.

وقال وزير المساعدات البريطاني لورد مايكل بيتس ” أشعر بخجل شديد.. كان يجب أن أكون متواجدا للإجابة على السؤال.. لذلك اسمحوا لي بأن أتقدم باستقالتي”.

وفي وقت لاحق، تراجع عن استقالته بعدما رفضها رئيس الوزراء معتبرا أنها “غير ضرورية”.

وكان من المقرر أن ينوب بيتس عن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في الإجابة عن أسئلة أعضاء مجلس العموم بسبب تواجد ماي في الصين إلا أنه حضر إلى الاجتماع بعد أن بدأ بدقائق.

وقالت صحيفة الديلي ميل البريطانية إن اللورد مايكل بيتس حضر الاجتماع متأخرًا لم يمكنه من الإجابة على السؤال الذي طرحته عضو مجلس العموم مما دفع عضو آخر بالحكومة التكفل بالرد نيابة عنه.

وقام بيتس بتقديم استقالته على الفور وغادر بعدها قاعة الاجتماع وسط صيحات أعضاء مجلس العموم الذين طالبوه بالعودة مرة أخرى والتراجع عن استقالته، إلا أنه أصر على المغادرة ولكن رفضتها تريزا ماي فيما بعد.