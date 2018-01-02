مشهد مؤثر… شابة تزوجت على فراش المرض قبل ساعات من وفاتها بالسرطان

مشهد مؤثر… شابة تزوجت على فراش المرض قبل ساعات من وفاتها بالسرطان منوعات

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تزوجت أميركية في ولاية كونيتيكت، قبل عدة ساعات من وفاتها من مرض السرطان.

وكان ديفيد موشر قد طلب يد حبيبته هيذر ليندساي في كانون الأول 2016، ولم يتخلى العريس عن نواياه حتى بعد أن تم تشخيصها بمرض سرطان الثدي، بحسب ما نقلته صحيفة “سان”.

وكانت هيذر خلال العام تكافح المرض، وفي نهاية عام 2017 تزوجت، وتوفيت بعد 18 ساعة، في 22 كانون الأول، في المستشفى.

وأشارت صديقة العروس إلى جرأة هيذر، قائلة إن حبها أعطاها القوة ألا تخشى الموت.