الصفحة الرئيسية منوعات مشهد من فيلم رعب في أستراليا .. طيور تنزف وتتساقط من السماء

مشهد من فيلم رعب في أستراليا .. طيور تنزف وتتساقط من السماء

بواسطة -
0 60

شهدت مدينة أسترالية بالقرب من مدينة ” أديلايد ” جنوبي أستراليا حالة من الهلع بين سكانها صورها البعض على إنها جزء من فيلم رعب .

بعد أن تساقط عليهم من السماء حوالي 60 طائرا من نوع ” كوريلا ” كانت تنزف من عيونها ومناقيرها وتطلق أصواتا وكأنها صرخات استغاثة .

وكشفت ” سارة كينغ ” صاحبة مؤسسة ” كاسبر لإنقاذ الطيور ” إن أحد العاملين في مؤسستها عثر على الطيور والتي كانت في حالة مخيفة .

وقالت : ” عثر أحد العاملين معنا على الطيور .. لقد كانت تتساقط من الأشجار أمام عينيه .. ومعظم الطيور لم تكن ميتة ” .

وتابعت : ” طائران فقط أو ثلاثة نفقوا وبقية الطيور كانت تصرخ على الأرض غير قادرة على الطيران وكانت تنزف من مناقيرها .. ما شاهدناه كان مشهدا من فيلم  رعب ” .

وأوضحت ” سارة ” أن السبب في حدوث ذلك هو قيام شخص ما بتسميم هذه الطيور عن عمد .. وأن السم الذي استخدمه يؤدي إلى نفوق الطيور بشكل بطيء ومؤلم ويبدأ بنزيف داخلي .

ويعمل الأطباء البيطريون في المنطقة على فحص الطيور النافقة لمعرفة نوع السم المستخدم بالإضافة إلى إجراء تحقيقات لمساعدة السلطات في الوصول إلى الفاعل .

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.