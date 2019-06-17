مصرع حسناء روسية بسبب ” مجفف الشعر “

لقيت ” ليليا نيفيكوفا ” فتاة روسية مصرعها في موسكو الأسبوع الماضي بعد تعرضها للصعق الكهربائي بسبب استخدامها لمجفف الشعر اثناء استحمامها .

وبحسب ما نقلته ” فوكس نيوز ” عن وسائل إعلام روسية إنه تم العثور على جثة ليليا من قبل أحد جيرانها الذين تفقدوا المنزل بطلب من والدها بعد تلقيهم مكالمة منه لفشله في الوصول إليها عبر الهاتف .

ووفقا للتحقيقات الأولية للشرطة فكشفت عن وجود آثارا للصعق الكهربائي على جثة ليليا وعدم وجود أي شبهة جنائية .

ليليا صاحبة ال 26 عاما اشتهرت باسم ” Liay 5 ” في مواقع البوكر التي اشتهرت بممارسته عبر الإنترنت .. كما إنها تتمتع بشعبية كبيرة على ” إنستجرام ” فبلغ عدد متابعيها أكثر من 17 ألف شخص .

وإلى جانب شهرتها في عالم البوكر تحمل ليليا شهادة في الهندسة من جامعة بومان في العاصمة الروسية وهي أيضا من ممارسي رياضات التزلج على الجليد والتجديف .