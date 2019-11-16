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مصرع سيدة حامل على يد زوجها لإنها لم تحضر العشاء

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أعلنت الشرطة السنغالية يوم أمس الجمعة عن وفاة سيدة حامل في شهرها الثالث تدعى ” أميناتا كا ” والبالغة من العمر 22 عاما على يد زوجها الذي اعتدى عليها بالضرب لمدة ساعتين بشكل متواصل حتى الموت .

ويأتي ذلك لأنها لم تعد لزوجها وجبة العشاء حيث عادت إلى منزلها في ضواحي العاصمة ” داكار ” ليلة يوم الأربعاء الماضي بعد سلسلة من الفحوصات الطبية وكانت متعبة ومرهقة ولم يكن بمقدورها تحضير العشاء له والذي كان يشعر بالجوع وعندما لم يجد طعاما بدأ بضربها لمدة ساعتين إلى أن فقدت الوعي .

وبعد سماع الجيران لصوت صراخ السيدة الضحية قاموا بالاتصال بالشرطة ولكن عند وصولها كانت قد توفت وتم توقيف الزوج في منزله .

ووفقا لشهادات الجيران الذين قامت الشرطة باستجوابهم أن أميناتا كانت تتعرض للعنف بشكل يومي وكان وجهها مغطى دائما بالكدمات .

 

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