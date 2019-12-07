مصرع ملكة جمال إثر حادث سير

ذكرت صحيفة ” فوكس نيوز ” الأمريكية خبرا عن مصرع ملكة جمال باكستان السابقة ” زينب نافيد ” البالغة من العمر 32 عاما إثر حادث سيارة في ولاية ماريلاند الأمريكية .

حيث كانت زنيب تحاول المرور عبر منحنى الطريق فاصطدمت بالرصيف وانقلبت سيارتها بالقرب من خط المشاة بعد أن فقدت السيطرة على عجلة القيادة لسيارتها المرسيدس وفارقت الحياة على الفور .

واشارت تحقيقات الشرطة في بيان لها أنه بعد إجراء التحقيقات والفحوصات الأولية أكدت الشرطة خلو جسدها من الكحول ما استبعد فرضية السكر أو تعاطي المخدرات من التسبب فى الحادث .. كما أنها كانت الشخص الوحيد المتواجد داخل السيارة .. وإنه تم إخراج ملكة الجمال السابقة من سيارتها جثة هامدة وإعلان وفاتها .

يذكر أن زينب نافيد ولدت في لاهور بباكستان ولكنها عاشت في بومونا بنيويورك وتخرجت في جامعة بيس عام 2011 ثم التحقت بمسابقة ملكة جمال باكستان العالمية في تورنتو بكندا .. وفي عام 2012 أصبحت الفتاة رقم 10 التي تحصل على لقب ملكة جمال باكستان .