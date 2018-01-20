مصرية أقامت “حفل طلاق” بعد حياة زوجية لم تستمر سوى 40 يوما منوعات

مواضيع مختارة بواسطة Maya

دينا عبد الله سليمان (27 عاماً)، من مدينة قويسنا محافظة المنوفية بدلتا مصر، أثارت جدلاً كبيراً خلال الأيام الماضية بعد أن أقامت حفلاً بمناسبة طلاقها من زوجها.

تقول دينا التي تعمل محاسبة بأحد البنوك لـ”العربية.نت” إنها قامت بإعداد وتنظيم حفل دعت فيه أصدقاءها بعد حصولها على الطلاق بحكم قضائي من زوجها، عقب عذاب مرير استمر لمدة عامين.

وتضيف أن حياتها الزوجية لم تستمر سوى 40 يوما فقط، فقد تزوجت قبل عامين بمهندس كمبيوتر، بعد فترة خطبة استمرت 10 أشهر، وخلال فترة الخطوبة، لم يظهر الزوج أي سوء نية أو معاملة غير طيبة، لكن بمجرد عقد القران توفي والده، وقام الزوج بنقل كافة منقولات الزوجية لمنزل والدته طالبا منها الإقامة معه في منزل والده.

وتقول دينا: بدأت المضايقات من جانب والدة زوجي، وهددها زوجها إما بالاستمرار معه في منزل والدته والإقامة مع إخوته، أو تظل في منزل الزوجية بمفردها ويقوم أهلها بالإنفاق عليها وهو ما رفضته.

وتوضح دينا أنها فوجئت كذلك بخيانة زوجها لها وإقامته لعلاقات وصداقات مع أخريات عبر مواقع التواصل، فلم تحتمل وطلبت الطلاق، لكنه ساومها على الطلاق مقابل التنازل عن حقوقها الزوجية وقائمة المنقولات والمهر ومؤخر الصداق وردت عليه برفضها للتنازل.