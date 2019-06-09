مصرية ترفع قضية خلع على زوجها بسبب ” نوع عطره ” !

شهدت محكمة الأسرة بمحافظة القاهرة دعوى خلع أثارت دهشة بين القضاة حول سببها رفعتها زوجة مصرية ضد زوجها بسبب نوع عطره بعد زواج دام ل 5 سنوات وإصرارها على خلعه بعد فشل كل محاولاتها في الطلاق من زوجها وفشلها في تغيير سلوكه .

الزوجة تبلغ من العمر 29 عاما وقالت في دعواها ان زوجها اعتاد وضع برفان معين ذو رائحة نفاذة للغاية يثير استيائها ويسبب لها ألما حادا بأنفها بسبب معاناتها من مرض مزمن بالجيوب الأنفية .

وإنها تحدثت إليه كثيرا وطلبت منه إستبدال نوع هذا العطر بنوع آخر او التوقف نهائيا عن وضع العطور في المنزل ولكنه لم يستجب لطلبها .. كما طلب أيضا منه والدها ذلك ولم يستجب له .

وأضافت في دعواها إنه بسبب مطالبتها المتكررة لزوجها في هذا الشأن أدت إلى نشوب مشادة كلامية بينهما انتهت بضربها ضربا مبرحا ترك آثارا على وجهها وجسدها كما ظل الزوج مصرا على وضع العطر النفاذ .

وقالت الزوجة إنها فشلت في التوافق مع زوجها وساد الملل حياتها فاضطرت إلى مغادرة منزل الزوجية والإقامة في منزل والدها .