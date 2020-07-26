شهدت مدينة منية النصر في محافظة الدقهلية شمال مصر، جريمة بشعة راح ضحيتها معلم متقاعد متأثرا بإصابته بغيبوبة ونزيف بالمخ.

وعثر أهالي قرية ميت الخولي مؤمن التابعة للمدينة على معلم متقاعد يبلغ من العمر 63 عاما ملقى في منور عقار منزله عاريًا، وبه آثار تعذيب شديدة، وتوفي فور وصوله المستشفى.

وكشف مصدر أمني أن قسم شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية شمال القاهرة، تلقى بلاغا من أشقاء معلم يدعى المرسي أحمد المرسي يبلغ من العمر 63 عاما، وكان مقررا حفل زفافه أول أمس الخميس، ملقى عاريًا في منور عقار منزله وبه آثار تعذيب وتوفي فور وصوله المستشفى.

وقال أشقاء المعلم إن شقيقهم أخبرهم قبل وفاته بأنه تعرض للتعذيب على يد زوجته منى ع أ وتعمل إدارية بمدرسة تبلغ من العمر 55 عاما، وشقيقها جمال الذي يبلغ من العمر 48 عاما ويعمل تاجرا، حيث قاما بتعذيبه وضربه وإلقائه من إحدى نوافذ شقته في الطابق الثاني إلى منور العقار.

وكشف تقرير المستشفى أن المتوفى كان يعاني من نزيف داخلي بالمخ، وتجمعات دموية، وشلل في الأطراف السفلية، فيما تبين من التحقيقات وأقوال الشهود والأقارب أنه كان يستعد للزواج بأخرى بعدما اشتدت الخلافات بينه وبين زوجته، وكان مقررا زفافه أول أمس الخميس.

وتمكنت مباحث قسم منية النصر من القبض على الزوجة وشقيقها، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق