مصرية قتلت رضيعها لإجبار عشيقها على التراجع عن قطع علاقتهما

جمعهما لقاء عابر في الطريق بمنطقة دار السلام جنوب العاصمة القاهرة ، فوقفت العشيقة تحدث عشيقها وهي تحمل رضيعها الذي لا يتعدي عمره 3 أشهر ، وطالبت العشيق بالتراجع عن قراره بقطع علاقتهما ، إلا أن الأخير تمسك بموقفه وطالبها بالإبتعاد عنه وعدم الاتصال به فاستشاطت العشيقة غضباً وألقت رضيعها علي عشيقها بقصد ضرب العشيق لإمتناعه عن الذهاب معها إلي المنزل.

وأفادت أن والدة الطفل، 33 سنة، تربطها علاقة غير شرعية بالشاب، 19 سنة، الذي كان يتردد عليها وعندما طلبت منه التوجه معها الى منزلها ، رفض ونشبت مشادة بينهما فى الشارع تدخلت والدة الشاب لفضها فتشاجرت معها وكانت حاملة الطفل الرضيع فسقط من يدها على الارض.

وأوضحت التحقيقات أن زوج المتهمه محبوس على ذمة قضية ترجع الواقعة لبلاغ من مستشفى أحمد ماهر التعليمي يفيد بوصول ربة منزل تفيد بوفاة رضيعها أثناء سقوطه منها علي الأرض أثناء سيرها في الشارع لشراء دواء له من الصيدلية، في حين تمكنت المباحث من خلال شهود العيان إلي كشف رواية والدة الطفل وتبين أنها وراء تنفيذ الجريمة.