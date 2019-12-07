مصري ذهب لمنزل صديقه وحين حاول الإمساك بيد زوجة شقيقه.. كانت المأساة

أقدم شاب مصري على قتل ”فلاح“ بطعنة نافذة في البطن باستحدام آله حادة ”سكين“، عقب محاولته الإمساك بيد زوجة شقيقه داخل منزلها ببني سويف جنوب مصر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مدير أمن بني سويف إخطارًا يفيد باستقبال المستشفى المركزي فلاحًا مصابًا بجرح نافذ في الظهر بالجانب الأيسر، ويدعى ”ص. ك. ع“ 46 عامًا، وهو فلاح مقيم بمحافظة الفيوم.

وتبين من سؤال المصاب وأقواله أنه أثناء استقلاله سيارة ربع نقل غير معلومة البيانات من مركز إهناسيا، متجهًا إلى محل إقامته بالفيوم اختل توازنه وسقط من الصندوق الخلفي للسيارة وحدثت إصابته، ولا يتهم أحدًا، ونفى الشبهة الجنائية، وتم تحويل المصاب لمستشفى بني سويف العام لاستكمال العلاج إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وتبين من التحريات والفحص كذب رواية المجني عليه حيث تبين أنه كان متواجدًا بمنزل صديق له وأنه حاول الإمساك بيد زوجة ابنه 24 عامًا، أثناء تقديمها مشروب الشاي له، فقامت بنهره وأخبرت شقيق زوجها، 21 عامًا، الذي كان متواجدًا بالمنزل، ما أثار حفيظته فاعتدى على المجني عليه بالضرب بآلة حادة «سكين» محدثًا إصابته التي أودت بحياته، وفر هاربًا.

وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة على جثمان المتوفى، أفاد بوجود إصابة نافذة في الظهر من الجهة اليسرى، وأنه لا يستطيع الجزم بسبب الوفاة.

وعلى أثر ذلك تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إهناسيا من ضبط المتهم، الذي اعترف أمام رجال المباحث بتفاصيل الواقعة، وأنه أصاب المجني عليه بسلاح أبيض «سكين» وتخلص منه بإلقائه في مجرى مائي بالقرية.