مصري قتل طفلته بماسورة مياه لعدم قدرتها على حل واجب الحضانة!

أقدم عامل مصري، 24 عامًا، على قتل طفلته البالغة من العمر 5 سنوات بماسورة مياه بلاستيكية، لعدم قدرتها على أداء واجب الحضانة

وحسب وسائل إعلام مصرية، تعدى “عماد” على طفلته “علا” بالماسورة ما أدى لإصابتها بكدمات متفرقة في الصدر والبطن والذراعين والرأس

ونقلت الطفلة للمستشفى لكنها توفيت متأثرة بإصابتها، وأكدت الأم أن زوجها هو المتسبب في وفاتها بسبب ضربه المبرح.

وقضت المحكمة بمعاقبة العامل بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وذلك استنادًا للمادة 60 من قانون العقوبات المصري الذي ينص على: “لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة”.

المصدر: rotana.net