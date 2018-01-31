مصر.. اكتشاف الديناصور “منصوراصورس” الاول من نوعه في العالم

نجح فريق بحثي مصري في اكتشاف أول ديناصور في مصر وأفريقيا يعود للعصر الطباشيري، ليكشف عن لغز فترة تقترب من 30 مليون عام شكلت نهاية العصر الطباشيري.

ووفقا لما نقلته صحيفة “لوس أنجلوس تايمز”، أطلق على الديناصور المكتشف في منطقة تنيدة في الواحات الداخلة بالصحراء الغربية المصرية، اسم “منصوراصورس”.

ويحمل الاكتشاف الرقم العلمي (MUVP-200)، وهي الأحرف التي تعد اختصارا لاسم مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية باللغة الإنجليزية، والتي ينتمي لها فريق البحث.

وتحدث هشام سلام الأستاذ المساعد في قسم الجيولوجيا بجامعة المنصورة، وقائد فريق البحث لشبكة “BBC”، معلنا أن الديناصور هو الأول من نوعه في أفريقيا ويوثق آخر 30 مليون سنة من العصر الطباشيري.

وأشار سلام إلى أن “منصوراصورس” هو سادس ديناصور يتم اكتشافه في مصر، لكنه الأول في مصر وأفريقيا الذي يوثِق حقبة نهاية العصر الطباشيري.

ويبلغ طول “منصوراصورس”، عشرة أمتار ووزنه خمسة أطنان ويبلغ عمره حوالي 75 مليون عاما، ووفقا لسلام فأن وزن الديناصور منخفض مقارنة بالديناصورات النباتية العملاقة من نفس نوعه، والتي كان وزنها يصل إلى 70 طنا، وهو الأمر الذي يتم تفسيره بمعاناة الديناصورات في هذه الفترة من مرض التقزم.

وظل توثيق تلك الفترة الزمنية في أفريقيا صعبا على العلم، حيث تم توثيقها عبر اكتشاف حفريات لديناصورات في أوروبا وأمريكا الجنوبية والشمالية وآسيا وجزيرة مدغشقر، حتى تم العثور على “منصوراصورس”.