مصر… العثور على خمسة جثث لعائلة من اب وام وثلاثة ابناء

عثرت الاجهزه الامنيه بالعاصمة المصرية القاهرة على خمسة جثث داخل فيلا بمدينة الرحاب حيث أبلغ سكان المنطقة عن الحادث فور تعفن رائحة الجثث.

وقال مصدر امني انه بانتقال فريق من مباحث قسم شرطة التجمع الأول تم العثور على ٥ جثث من أسرة واحدة، داخل ڤيلا مستأجرة.

أوضح المصدر ان طريقة ارتكاب الحادث تُشير الى الانتقام من الضحايا حيث وجدوا غارقون في دمائهم، مضيفاً ان الاسرة مكونة من أبوين و3 أبناء.

غير ان موقع “اليوم السابع” قال ان التحريات المبدئية تشير إلى أن الاب “س.ع”، رجل اعمال، هو من قام بقتل عائلته ثم قتل نفسه بمسدسه الغير المرخص ووان السبب وراء إرتكاب تلك المجزرة يعود إلى صدور أحكام قضائية ضده تتهمه بالنصب عقب استيلائه على مبالغ مالية ضخمة من عدد كبير من المواطنين