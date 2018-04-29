مع استضافة جدة للـ WWE.. الكلباني يقول ان الرسول صارع على شاة!

لمح الداعية السعودي الشيخ عادل الكلباني، امس السبت، بشكل ضمني إلى أن المصارعة مباحة من منظور الشريعة الإسلامية.

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ويأتي موقف الكلباني بالتزامن مع استضافة مدينة جدة، غربي السعودية، لعرض “رويال رامبل” أحد أهم المهرجانات الجماهيرية في المصارعة الحرة للمحترفين WWE، في إطار فعاليات ترفيهية بدأت المملكة تنظيمها ضمن رؤية 2030، التي يشرف عليها ولي العهد.

وقال الشيخ الكلباني، وهو إمام سابق للمسجد الحرام في مكة المكرمة، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “صارعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ركانَةً على شاةٍ فصرعَهُ”.



وفيما يبدو ردًا على نشطاء تفاعلوا مع تغريدة الكلباني، معتبرين أن الوقت غير مناسب لمثلها، قال الداعية السعودي: “إذا صدمت الجاهل بمعلومة سيحتج عليك بأنه (مو وقتها)!”.