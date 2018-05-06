مفاجآت وغموض في قضية مجزرة رجل الأعمال المصري وعائلته

تكشفت مفاجآت جديدة عن مجزرة مقتل رجل أعمال مصري وزوجته وأبنائه الثلاثة، داخل منزل العائلة بمدينة الرحاب في القاهرة، وذلك بعد شبهة إقدام رب الأسرة على قتلهم ثم انتحاره.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

وكشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة عن مفاجآت كبيرة في الحادث، وجاء بالمعاينة التي قام بها رئيس النيابة، والمحامي العام داخل الفيلا، أنه تم العثور على مخدة موجودة على وجه رجل الأعمال، كما أن خزينة السلاح الخاصة به ملقاة على الأرض.

كما تبين بعد معاينة مسرح الجريمة، أن دماء المجني عليهم اختلفت عن مكان وقوع الجثث، كما أن السيارة الخاصة بالأب مستأجرة وإطارات السيارة فارغة الهواء.

وكشف رجال المباحث، عن وجود سلاح ناري عيار 9 ملم، بجوار رجل الأعمال، والذي تم استخدامه في ارتكاب الجريمة.

ونشرت مواقع مصرية، اليوم الأحد، أول صور للضحايا الذين عثر عليهم قتلى، داخل فيلا خاصة بهم بمنطقة الرحاب بالقاهرة.

وكانت التحريات الأولية أشارت إلى أن رجل الأعمال المصري ويدعى عماد.س (56 سنة)، قتل زوجته وفاء.ف (43 سنة)، وأولاده محمد (22 سنة)، ونورهان(20 سنة) وعبدالرحمن (18 سنة)، بالرصاص ثم انتحر داخل الفيلا قبل يومين؛ لتعثره ماليًا.