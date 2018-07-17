مفاجأة سارة.. العثور على أقدم خبز في العالم بدولة عربية

قدمت بقايا متفحمة لخبز تم إعداده قبل 14500 عام في موقد حجري بشمال شرق الأردن، مفاجأة سارة للباحثين؛ وهي أن الناس بدأوا إنتاج ذلك الغذاء الحيوي قبل آلاف السنين من اكتشافهم الزراعة

وحسب وكالة “رويترز”، يُظهر الاكتشاف الذي نُشرت تفاصيله يوم الاثنين، أن الصيادين في منطقة شرق البحر المتوسط أنجزوا ذلك الحدث الثقافي البارز المتمثل في صنع الخبز قبل فترة طويلة؛ مما كان معروفاً في السابق، وقبل ما يزيد على أربعة آلاف عام من أن تترسخ الزراعة كنشاط بشري

المصدر: Sabq.org

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