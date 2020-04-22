نشرت صحيفة ” إنديان إكسبريس ” الهندية إقدام رجلا من مدينة كالكوتا الواقعة شرق الهند على قتل إبنه وذلك بعدما رفض ارتداء كمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وتعود تفاصيل الحادثة إلى أن الإبن كان يستعد للخروج من المنزل وطلب منه والده أن يرتدي كمامة قبل مغادرة المنزل لتجنب الإصابة بفيروس كورونا .

ولكن رفض الإبن ذلك واندلع خلافا بينه وبين والده قام الأب على إثره بخنق إبنه .

وذكرت الصحيفة أن الأب سلّم نفسه لمركز الشرطة معترفا بجريمته وأرجع سبب غضبه إلى إنها ليست المرة الأولى التي يخرج فيها الضحية بدون كمامة .. ووجهت إلي الأب تهمة القتل العمد .