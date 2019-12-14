مقتل الطفل العراقي ” هيثم إسماعيل ” على يد المتظاهرين والتمثيل بجثته وتعليقها على إشارة مرور في بغداد

أثار خبر مقتل الطفل العراقي ” هيثم إسماعيل ” البالغ من العمر 16 عاما على يد المتظاهرين يوم الخميس الماضي بطريقة بشعة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي .

والذين قاموا بذبحه والتمثيل بجثته وسحله وتعليقه على إشارة مرور وسط ساحة الوثبة بالعاصمة العراقية بغداد .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن هيثم كان قد كان قد عبرعن انزعاجه من تجمع المتظاهرين أمام باب منزله في ساحة الوثبة .. وبحسب أقوال شهود عيان إنه قام بإستخدام مسدس في أحد المرات لإبعاد المتظاهرين عن منزله من أعلى سطح المنزل وتسبب بمقتل عدد منهم .

وهو ما أثار غضبهم ودفعهم إلى إلقاء الملتوف صوب المنزل واقتحامه واختطاف هيثم إسماعيل .

وصرحت مصادر أمنية بأن المتظاهرين العراقيين قاموا بإمساك مسلح استهدفهم من أعلى سطح منزله والذي أسفر عن مقتل خمسة متظاهرين وجرح خمسة آخرين كحصيلة أولية ..وقاموا بتعليقه على عمود كهرباء بعد قتله

وانتشرت مقاطع فيديو تظهر إقدام أحد الخاطفين على ذبح إسماعيل بسكين ومن ثم سحل جثته وتعليقها على عمود مرور وسط ساحة الوثبة .. وتصدر هاشتاج هيثم إسماعيل اهتمامات النشطاء على تويتر وسط تعليقات تدين همجية وعدم إنسانية المجرمين الذين أقدموا على هذا الفعل .

وفتح مجلس القضاء العراقي تحقيقا بالحادثة وتوعد بمحاسبة مرتكبيها .. كما نددت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق الواقعة ودعت السلطات إلى إلقاء القبض على مرتكبي هذه الجريمة البشعة وتقديمهم للعدالة .