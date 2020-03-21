مقتل طفلة على يد والدها بطريقة وحشية .. والسبب ” الجيران “

تلقى مدير أمن القليوبية في مصر إخطارا من مستشفى بوصول طفلة عمرها 6 سنوات جثة هامدة إثر إصابات بالغة في الرأس وأنحاء متفرقة بالجسد .

وانتقل على الفور فريق من المباحث إلى مكان الواقعة وكشفت التحقيقات أن مرتكب الجريمة هو والد الطفلة الذي أقدم على قتلها عن طريق ركلها بقدميه بشكل متواصل وضربها بعصا غليظة على رأسها وجسدها مما أدى إلى وفاتها في الحال .

وألقت الشرطة القبض على الأب الذي يبلغ من العمر 30 عاما الذي اعترف بجريمته وكشف عن أن السبب من وراء قيامه بذلك هو لذهاب إبنته إلى الجيران بدون إذنه .

وتم تحرير محضر بالواقعة وجرى نقل الجثة إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق .