مقطع فيديو صادم لعشرات الجثث من وفيات فيروس كورونا في إيران : ” لا مكان للجنائز “

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو صادم لعشرات الجثث من وفيات فيروس كورونا المستجد في إيران .

ويظهر في مقطع الفيديو الذي وثقه أحد الكوادر الطبية بمستشفى في ” قم ” الكثير من الجثث الموجودة على الأرض أو على حاملات من المعدن .

وقال مصور الفيديو في تعليقه على المشهد : ” لا يوجد مكان للجنائز .. هناك العديد من جثامين ضحايا كورونا وقد بقيت لأكثر من 6 أيام هكذا معروضة لعدم توفر ظروف الدفن المناسبة ” .

وتابع : ” الحكومة الإيرانية تتستر على حجم الكارثة وتقول لا يوجد شي يدعو للقلق .. المصيبة كبيرة أكبر مما تتصورون أو تسمعون من قبل السطات الإيرانية ووسائل الاعلام .. يموت يوميا العشرات في المدينة ” .