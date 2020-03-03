الصفحة الرئيسية منوعات مقطع فيديو صادم لعشرات الجثث من وفيات فيروس كورونا في إيران :...

مقطع فيديو صادم لعشرات الجثث من وفيات فيروس كورونا في إيران : ” لا مكان للجنائز “

بواسطة -
1 322

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو صادم لعشرات الجثث من وفيات فيروس كورونا المستجد في إيران .

ويظهر في مقطع الفيديو الذي وثقه أحد الكوادر الطبية بمستشفى في ” قم ” الكثير من الجثث الموجودة على الأرض أو على حاملات من المعدن .

وقال مصور الفيديو في تعليقه على المشهد : ” لا يوجد مكان للجنائز .. هناك العديد من جثامين ضحايا كورونا وقد بقيت لأكثر من 6 أيام هكذا معروضة لعدم توفر ظروف الدفن المناسبة  ” .

وتابع : ” الحكومة الإيرانية تتستر على حجم الكارثة وتقول لا يوجد شي يدعو للقلق .. المصيبة كبيرة أكبر مما تتصورون أو تسمعون من قبل السطات الإيرانية ووسائل الاعلام .. يموت يوميا العشرات في المدينة ” .

تعليق واحد

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.