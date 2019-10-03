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مقطع فيديو لشاب يغني داخل مسجد ممسكا بالقرآن يثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي

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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشاب مصري يغني داخل أحد المساجد عبر تطبيق ” تيك توك ” .

حيث ظهر الشاب في الفيديو وهو داخل المسجد ويحمل ميكروفونا بيد والأخرى يمسك بها القرآن الكريم ويغني ويرقص على أحد الأغاني الشعبية .

مما تسبب في إثارة غضب عددا كبير من نشطاء ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي في مصر والذين طالبوا بإحاله الفيديو وصاحبه للنيابة للتحقيق فيه ومحاكمته والتدخل من جانب النائب العام المصري ليكون هذا الشاب عبرة لغيره لعدم احترامه بيت الله وحرمة المسجد .

كما دشن النشطاء حملة إلكترونية أدت إلى إغلاق حسابه على موقع ” فيس بوك ” .

 

 

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