ملكة جمال الكون تتلقى عرضاً غريباً للزواج من ثري عربي منوعات

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كشفت ملكة جمال الكون السابقة الفرنسية ​إيريس ميتناير​ عن تلقيها عرضاً غريباً للزواج من قبل ثري عربي.

وخلال مقابلة لها لصحيفة “هافنغتون بوست”، قالت إن ثريا عربيا وهو من الجنسية التونسية أرسل لها عن طريق الناطقة بإسمه أوراقا طلبت منها ضاحكةً التوقيع عليها.

وفي حديث إلى مجلة “فواسي” عن الموضوع نفسه قالت، الأوراق تضمنت عقداً للزواج، وأن الوسيطة اخبرتها أنها ستلتقي عريسها يوم الزفاف محاولةً إغراءها بأنه سينتج فيلماً عن قصتهما.

وكانت متيناير، قد سلمت التاج هذا العام إلى الفائزة باللقب الجنوب أفريقية ديمي لي.