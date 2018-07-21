ملكة جمال تواجه عقوبة الإعدام.. فيديو… فيديو

قضت محكمة كينية، بالإعدام على ملكة جمال البلاد، عقابًا على قتل صديقتها في عام 2015.

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وكانت روثي كاماندي “24 عامًا”، قد فازت بلقب ملكة الجمال وهي داخل السجن أثناء محاكمتها بتهمة قتل صديقتها بـ 25 طعنة، بحسب “سكاي نيوز”.

ونظّم السجن هذه المسابقة لاختيار السجينات الجميلات، وشاركت “كاماندي” وظهرت بشريط التتويج وتاج اللقب في صورة إلى جانب متسابقات أخريات.

ورحَّبت عائلة الضحية بحكم الإعدام، فيما استنكرته منظمات دولية ووصفته بالفظيع وغير الإنساني.

المصدر: Ajel.sa

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