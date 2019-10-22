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ملك تايلاند يجرّد زوجته من ألقابها الملكية بعد أقل من 3 أشهر على زواجهما

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Thailand's King Strips His Royal Consort Of Her Title Over Alleged Disloyalty

ملك تايلاند يجرّد زوجته من ألقابها الملكية

تم تجريد الممرضة السابقة بالجيش ​سينينات ونجفاجيراباكدي​ البالغة من العمر 34 عامًا من جميع الألقاب الممنوحة إليها، وذلك بعد أقل من 3 أشهر على زواجها من ملك تايلاند ​ماها فاجيرالونجكورن​ البالغ من العمر 67 عامًا.
وبحسب البيان الصادر عن الديوان الملكي فإن هذا القرار جاء بناءً على تصرفاتها التي تمنح أي شرف للملك ولا تفهم التقاليد الملكية وأن أفعالها تعود بالفائدة على نفسها، مشيرًا إلى أنها كانت تحاول رفع وضعها إلى نفس وضع الملكة سوثيدا الزوجة الأولى للملك.
وأضاف البيان:”سلوكها يعتبر غير محترم لنعمة جلالة الملك، ويسبّب انقسامات بين رجال الدين وسوء الفهم بين الناس، لذا تم تجريدها من جميع الرتب العسكرية والألقاب الملكية”.Thailand's King Strips His Royal Consort Of Her Title Over Alleged Disloyalty Thailand's King Strips His Royal Consort Of Her Title Over Alleged Disloyalty Thailand's King Strips His Royal Consort Of Her Title Over Alleged Disloyalty Thailand's King Strips His Royal Consort Of Her Title Over Alleged Disloyalty Thailand's King Strips His Royal Consort Of Her Title Over Alleged Disloyalty Thailand's King Strips His Royal Consort Of Her Title Over Alleged Disloyalty Thailand's King Strips His Royal Consort Of Her Title Over Alleged Disloyalty Thailand's King Strips His Royal Consort Of Her Title Over Alleged Disloyalty Thailand's King Strips His Royal Consort Of Her Title Over Alleged Disloyalty Thailand's King Strips His Royal Consort Of Her Title Over Alleged Disloyalty Thailand's King Strips His Royal Consort Of Her Title Over Alleged Disloyalty Thailand's King Strips His Royal Consort Of Her Title Over Alleged Disloyalty Thailand's King Strips His Royal Consort Of Her Title Over Alleged Disloyalty Thailand's King Strips His Royal Consort Of Her Title Over Alleged Disloyalty Thailand's King Strips His Royal Consort Of Her Title Over Alleged Disloyalty Thailand's King Strips His Royal Consort Of Her Title Over Alleged Disloyalty Thailand's King Strips His Royal Consort Of Her Title Over Alleged Disloyalty

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