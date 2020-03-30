ملك تايلاند يعزل نفسه في فندق بجبال الألب مع عشرين امرأة!

أفادت الأنباء أن ملك تايلاند عزل نفسه مع 20 امرأة في فندق كبير في جنوب ألمانيا.

يُعتقد أن الملك مها فاجيرالونكورن ، المعروف أيضًا باسم راما إكس ، قد حجز جميع فندق فاخر في منتجع غارميش-بارتنكيرشن في جبال الألب للعزل الذاتي أثناء جائحة فيروس كورونا.

أفادت صحيفة التابلويد الألمانية بيلد أن الرجل البالغ من العمر 67 عامًا حجز الفندق بالكامل ، بإذن من مجلس المنطقة المحلية.

من غير المعروف ما إذا كانت الزوجات الأربعة لراما إكس مقيمة حاليًا في الفندق معه ، ومع ذلك ، يُعتقد أن 119 عضوًا من الوفد الملكي قد أعيدوا إلى تايلاند وسط مخاوف من أنهم أصيبوا بـ Covid-19.

يملك الملك التايلاندي منزلًا ثانيًا في ألمانيا حيث يقضي معظم وقته ، ولا يُعتقد أنه ظهر علنًا في وطنه منذ فبراير(شباط).

وتأتي أنباء العزل الذاتي للملك بعد أن تم الكشف عن وضع ملك وملكة ماليزيا تحت الحجر الصحي بعد أن أثبتت اختبارات إصابة سبعة من العاملين في القصر بالفيروس التاجي.