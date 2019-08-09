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مليونير يقدم مبلغاً خيالياً لأي شخص ينجح في إغواء خطيبته

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قرر مليونير اختبار وفاء خطيبته عن طريق تجنيد رجل لمعرفة نواياها الحقيقية، وذلك من خلال تقديم عرض مغر على أحد المواقع المتخصصة ببيع الأشياء الثمينة للأغنياء.

وشرح الرجل الغني في المنشور أنه على علاقة مع سيدة منذ أكثر من عام، لكن التجارب السيئة السابقة مع النساء اللواتي تقربن منه “فقط من أجل المال” جعلته يشعر بالقلق.

وبعدما ازدادت هذه المخاوف، اقترح المليونير عرض مبلغ مالي لأي شاب جذاب بجسم رياضي وبلحية، يقبل بمحاولة إغراء حبيبته.

وسيحصل الشاب الذي يستطيع إغراء خطيبته على مبلغ يقدر بحوالي 18 ألف دولار أميركي، بالإضافة إلى العيش في شقة فخمة مع سيارتين فارهتين بخدمته خلال مدة عمله.

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