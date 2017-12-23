منع عرض الملابس النسائية بواجهات المحلات في كربلاء
أ ف ب – أثار تطبيق تشريع محلي يمنع عرض الملابس النسائية في واجهات المحلات في مدينة كربلاء جنوب بغداد جدلًا، وسط اعتبار ناشطين ومواطنين ذلك انتهاكًا للحريات الشخصية، وإعادة لممارسات داعش، في المناطق التي كانت تسيطر عليها.
وتضم كربلاء أبرز العتبات المقدسة لدى الشيعة وخصوصًا مرقد الإمام الحسين بن علي وأخاه أبو الفضل العباس.
وقال ناصر حسين الخزعلي عضو مجلس محافظة كربلاء، إن “قانون قدسية كربلاء شرع عام 2012 من قبل مجلس المحافظة وتم تفعيله في الدورة الماضية واليوم بدأ سريانه”.
وتعد كربلاء من أبرز واجهات السياحة الدينية حيث زارها 14 مليون مسلم بينهم 3 ملايين أجنبي في ذكرى أربعين الإمام الحسين.
وأضاف الخزعلي أن “اليوم تم وضع ملصقات للحد من ظاهرة الإباحة في الشوارع وشرب الخمر والزنا وهذا مخالف لقدسية المحافظة”.
وهذه الملصقات غير الموقعة من السلطات نُشرت في الطرقات تحت اسم “لجنة رعاية تطبيق المرسوم الخاص بقداسة كربلاء”.
وتحذر الملصقات من مخالفات تشمل “لعب القمار” و “الجهر بالأغاني” وبيع “الأفلام المخلة بالآداب” وعرض الملابس النسائية في “واجهات المحلات بشكل فاضح”.
ويقول ناجح حسن، وهو سائق سيارة أجرة كان يستمع إلى إحدى الأغنيات من مذياع سيارته إن “الاستماع إلى الموسيقى يتعلق بالحرية الشخصية”.
ويضيف حسن، وهو أحد سكان هذه المدينة الواقعة على مسافة مئة كلم جنوب بغداد، “لا يمكن لأحد أن يمنعني لأنني لا ألحق ضررًا بأي شخص من خلال القيام بذلك”.
بدوره، يقول أحمد حسين الذي يدير محلًا لبيع الملابس النسائية في مركز تجاري بينما كان يعرض نماذج من فساتين السهرة إن “هذا القرار ضد الحريات ويتسبب بقطع أرزاقنا”.
ويضيف هذا التاجر هازئًا أن “على الحكومة المحلية إعادة بناء الطرق وتحسين الخدمات العامة بدلًا من اتخاذ هذا القرار”.
وفي حين أعلن العراق قبل أسبوعين الانتصار على تنظيم داعش، فإن هذا القرار لا يختلف عن “الفكر الداعشي” بحسب إيهاب الوزرني رئيس تنسيقية كربلاء للحراك المدني.
وأكد أن هذا القانون “يرفضه جميع سكان كربلاء”.
من جهته، قال هادي الموسوي وهو ناشط مدني آخر، إن هذا القرار هدفه “جمع الأصوات في الانتخابات البرلمانية” المقرر إجراؤها في 15 أيار/مايو المقبل.
إلى ذلك، شنّ مدونون في وسائل التواصل الاجتماعي هجومًا كبيرًا على هذا التشريع في حين كان التأييد شبه معدوم.
وكتبت غادة منتقدة القانون “يعيش الأطفال والنساء على أكوام الزبالة والفضلات، والعجزة، والأطفال في كربلاء بلا دواء، ألم يخجلوا من الحسين والعباس عليهما السلام”؟
وأضافت قائلة: “ألم تخجلوا عندما أكلتم خير الشعب (…) أيها السارقون باسم القانون، لقد أصبح الدين حسب أمزجتكم”.
بدوره، كتب عبد السلام الرفاعي أن قانون “قدسية كربلاء لم يذكر سرقة أموال ميزانية كربلاء والشوارع والمنازل وتقسيم أموال المحافظة على المسؤولين والتلاعب بها وإيرادات الزائرين ومعونات الدولة أثناء الزيارات”.
وأضاف متسائلاً “ألم يكن ذلك انتهاكًا لقدسية كربلاء”؟
من جهته، كتب إياد الربيعي أن “المقاهي فقط جعلتكم تشكلون لجنة للحفاظ على قدسية المدينة بينما فضائح الفساد التي تملأ كل مكان لم تدغدغ أحاسيسكم”.
وأضاف بقوله: “أعتقد في النهاية سيفتضح زيفكم ومدى استغلالكم لجهل الناس وحبها لمقدساتها”.
بينما كتب زكي العامر “إذا لم تكن لكربلاء خصوصية ستتحول إلى بؤرة فساد حالها حال المدن السياحية غير المراقبة فشجعوا على أن تكون لها خصوصية”.
وكان تنظيم داعش منع فور سيطرته على الموصل، ثاني مدن البلاد، بائعي الملابس من عرض الثياب النسائية في واجهات المتاجر أو خارجها.
كما فرضت بعض الجماعات المسلحة الشيعية الحظر في جنوب البلاد خلال ذروة العنف الطائفي إبان السنوات التي تلت الاجتياح الأمريكي عام 2003.
لا ادري اي تقييد الحريات في ذلك …
المكان يعتبر مقدس فلتبقى له قدسيته
(من يريد شراء مبلاس ف المحل بكون مكتوب عليه ملابس نسائية)…
اللهم احفظ ارض الحرمين من مغبة افعال مشابهة مستقبلا…
على فكرة في دولنا العربية والإسلامية نجد المحلات تعرض الملابس الداخلية في الواجهات اكثر من البلاد الغربية (اقلها في الولاية التي أعيش فيها وفي سيدني أيضاً أظن كذلك …)بكون الواحدة مع اخوها او زوجها والله تستحي مما يعرضون…
اكذوبة الحريات الديمو قراطية!زمها الحرية الشخصية !
تنتهي حريتك الشخصية المزعزمة عندما تفعل او تريد ان تفعل ما لايروق للسادة!
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في الديموقراطية التي هي حثالة الانظمة التي توصل اليها الفكر البشري !
انت حر في التفلت من كل الاخلاق والقيم…وحر في انتهاك كل المحرمات واسخاط الله ..لكنك لست حرا امام الطغاة الذين يحكمون الناس !!!
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أعلن القضاء الأمريكي، الأربعاء،أن شابًا في الحادية والعشرين من العمر، منحدرًا من ولاية كاليفورنيا،سيحاكم، اعتبارًا من منتصف مارس، بتهمة محاولة الالتحاق بصفوف تنظيم داعش المتطرف.
وقالت النيابة العامة إن آدم دندش متهم خصوصًا بمحاولة دعم تنظيم إرهابي أجنبي وبإعاقة العدالة عبر محاولة تلف تسجيلات،بعد القبض عليه،في يوليو الفائت.
ويواجه المتهم، المعروف أيضًا باسم فادي دندش عقوبة تصل إلى السجن لمدة 25 عامًا، في حال أدين بالتهم الموجهة إليه.
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والسؤال :هل يحاكم قانون الكفر الديموقراطي هذا الشاب لو سب الله او الدين او زنى او التحق بجماعات عبدة الشيطان .
هل يحاكم قانون العار الديموقراطي هذا الشاب لو ذهب للقتال مع اليهود ضد المسلمين ؟
واين الحرية الشخصية وحرية الاعتقاد ..المزعومة في هذه الحالة ؟!
واخيرا اقول قبح الله كل لكع ابن لكع ولا سيما من المحسوبين على علماء الاسلام …روّج للديموقراطية منذ حسن البنا حتى الان!!
وقفة فكرية قصيرة
مع مفهوم مصطلح الليبرالية:
وهي اخت الديموقراطية والعلمانية والكل بنات الراسمالية
الليبرالية مصطلح معرب يعود اشتقاقها إلى”Libeaty” في الإنجليزية أو”Libeate” في الفرنسية، ومعناها الحرية .
وهي مذهب فكري يركز على الحرية الفردية، ويرى وجوب احترام استقلال الأفراد، ويعتقد أن الوظيفة الأساسية للدولة هي حماية حريات المواطنين مثل حرية التفكير، والتعبير، والملكية الخاصة، والحرية الشخصية وغيرها.
ولهذا يسعى هذا المذهب إلى وضع القيود على السلطة، وتقليل دورها، وإبعاد الحكومة عن السوق، وتوسيع الحريات المدنية. ….
وبالتدقيق في فحوى الليبرالية نجد ان الليبرالية هذه، تتناقض مع الاسلام في عدة امور وعلى راسها فكرة الحريات التي هي اساس هذه الليبرالية
. فالحريات في الليبرالية تعني ان من حق الانسان ان يفعل ما يشاء، دون اكتراث براي اي كان …سواء اكان راي الله – اقصد امره- او راي غيره .. وهذا بالتاكيد يناقض القاعدة الاسلامية المرتكزة الى الادلة الشرعيةالقطعية..واعني بها قاعدة” الاصل في الافعال التقيد بالحكم الشرعي…ومعناها انه لا يحوز القيام باي فعل الا بعد معرفة حكم الشرع فيه،اي بعد معرفة هل اباح الله او ندب او كره او فرض او حرم الفعل …ومن لم يفعل هذا ،اي لم يسال عن حكم الفعل قبل القيام به،كان آثما مسخطا لله.. لان الاسلام قرر ان الناس عبيد لله، ولا يجوز للعبد ان يتصرف بغير اذن سيده … فاين هذا من فكرة الحريات التي ترى انه لا حق لله في التدخل بافعال الانسان …وان الانسان حر في فهل ما يشاء؟؟ّّا
فالحرية الشخصية مثلا تبيح الزنا والشذوذ والزواج المثلي على اقل الاحوال.
وحرية التملك تبيح التملك على اساس الحرام كالميسروبيع الخنزير والخمر.
وحرية التدين تعني حق المرء في الارتداد عن الدين دون اي عقاب:لانه حر!!
وحرية الراي تبيح للمرء شتم الانبياء والمقدسات بلا رقيب ولا حسب …!!!
فهل هذا ينسجم مع الاسلام ..وهل يعقل ان يكون الليبرالي مسلما وهو يتمرد على الله ويستبيح الزنا والواط والخمر والميسر والزواج المثلي..ويقول للناس انتشروا وافعلوا ما شئتم من الموبقات والفواحش ؟؟!!!ا
فكرة الحريات الديموقراطية
التي يتغنى بها بعض المحسوبين على الاسلام
تتناقض مع الاسلام تناقضا لاخفاء في فيه ..
فالحرية الشخصية مثلا تبيح الزنا والشذوذ والزواج المثلي على اقل الاحوال.
وحرية التملك تبيح التملك على اساس الحرام كالميسروبيع الخنزير والخمر
وحرية العقيدة او التدين تعني حق المرء في الارتداد عن الدين دون اي عقاب:لانه حر!!
وحرية الراي تبيح للمرء شتم الانبياء والمقدسات بلا رقيب ولا حسيب…!!!
ولهذا لايجوز لمسلم عاقل واع ان يدعو لها.. او يزعم انها جائزة!
وقفة فكرية مع مقولة “في الحب والحرب..كل شيء مباح”
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لم استطع التاكد من القائل الاول الذي قال هذه المقولة الشائعة المشهورة، فالبعض قال انه الامبرطور المشهور نابليون، وراي اخر قال انه “جون لِلي الشاعر والكاتب المسرحي الانجليزي، وراي ثالث قال انه هتلر، لكن المؤكد ان القائل ليس مسلما ولا محسوبا على الاسلام – وان كان نابليون تظاهر بالاسلام في مصر عند محاولة احتلالها- وعليه فالمؤكد ان المقولة صادرة عن الفكر الغربي الذي يفصل الدين عن الحياة والاخلاق، ولذا فليس مستغربا ان يبيح ما يشاء ،فالاصل في الافعال عند العلمانيين هو الاباحة وكل شيء مباح مادام الشرطي غائبا . اما المستغرب- بل المستغرب جدا- ان نلاحظ وجود كثير من الناس المحسوبين على الاسلام، ممن يحاول كسب قلب محبوبه ،او الفوز على خصمه بكل الاساليب غير المشروعة، محتجا بهذه المقولة التي لا علاقة لها بالاسلام ،لا من قريب ولا من بعيد، بل ليس فيها ذرة رائحة من الاسلام !!
ولمعرفة حكم الاسلام في هذه المقولة،يجب ان نعرف ان الاصل في الافعال كل الافعال، ليس الاباحة بل الالتزام بالحكم الشرعي ،ولا يوجد فعل او عمل من اعمال المسلم لا حكم له في الاسلام، كما لا يجوز للمسلم ان يعمل أي عمل قبل ان يعرف حكم الله فيه ….لان فلسفة الموضوع في الاسلام ان الله هو الخالق لكل الناس، وكل الاشياء ،ولذا فمن حق الخالق على المخلوق، كحق السيد على العبد ، اي ان لايفعل العبد أي امر دون موافقة السيد، والا احل عليه غضب السيد ،واستحق العقوبة على العصيان او التمرد.
اما الفلسفة الغربية العَلمانية الديموقراطية ، فانهم وقد فصلوا الدين عن الحياة، وعطلوا دور الخالق في تسيير امور الناس، فكان لا بد لهم من القول بالحريات، التي تعني حق الانسان في فعل ما يشاء ،دون اي اكتراث برضا الخالق عن هذا او عدم رضاه …ولهذا قالوا بالحريات الاربع التي هي الحرية الشخصية والحرية الدينية وحرية الراي وحرية التملك …وهذه الحريات باختصار شديد تعني ان من حق الانسان العلماني، ان يفعل بجسده مايشاء، فله ان يزني ويشرب الخمر ويتزوج مثيله ,,,الخ ومن حقه ان يؤمن ويرتد عن الايمان، كما يشاء، ومن حقه ان يقول ما يشاء ،ولو اساء للانبياء ورب السماء، وله ان يتملك مقدار ما يشاء بالطريقة التي يشاء …الخ …وهذا كله مخالف ومناقض للاسلام ،الذي جعل المباح والمحرم من الافعال بيد الشرع اي الله.
وعليه فمقولة كل شيء في الحرب او الحب مباح، مقولة تتعارض بل تتناقض مع الاسلام …لان الحرب والحب وكل الامور لها احكامها الشرعية التي تبيح بعض الافعال المتعلقة بها او المحرمة لها.
فالحب أي ميل الانسان الى الجنس الاخر، هو عبارة عن مظهر من مظاهر غريزة النوع التي تحتاج الى اشباع صحيح، ليؤدي الى سكينة الانسان فان اشبعها بطريقة صحيحة – أي حسب اوامر الله ونواهيه – أي بالزواج حصل على السكينة والطمانينة ..وان اشبعها بطريقة خاطئة كالزنا، اوبطريقة شاذه كالزواج من نفس الجنس …ادت الى شقاء الانسان وتعاسته. …ولهذا فالمسلم مطالب بان يلتزم باوامر الله عند وقوعه في الحب،واستماته في سبيل الحصول على محبوبه …فمن حق المسلم ان يبذل جهده للحصول على مطلوبه، لكن بالطريقة الشرعية التي حددها الشرع..اما اللجوء الى طرق مخالفة للشرع فهذا لايجوز لان الغاية لا تبرر الوسيلة في الاسلام.
وما قيل عن الحب يقال عن الحرب، فلا يجوز للمسلم ان يطلب النصر في الحرب الا بالاساليب المشروعة، اما ان يقول كما قال بعض القادة المحسوبين على الاسلام ” ساحالف الشيطان من اجل النصر “..فهذا لا يجوز لانه من مقولات الشياطين ،وليس من مقولات المسلمين .
احمق من يصدق اكذوبة الحريات الديموقراطية
وكافر من يؤمن بالديموقراطية
فالديموقراطية لا تعني الا الرضى بالعبودية للبشر والانصياع لارائهم وقوانينهم …وويل لمن يخالف اهواء المتحكمين بالناس..فانت حر في التظام الديموقراطي ..ما لم تخالف راي السادة بكافة اشكالهم.
والديموقراطية كفر
لانها تعني ان حق التشريع للبشر وليس لرب البشر كما هو الحال في الاسلام ..وقبح الله كل شيخ روّج للديموقراطية منذ حسن البنا حتى مرسي العياط والى يوم الدين !
http://www.sarayanews.com/index.php?page=article&id=305961