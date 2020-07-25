حلت ” منى السابر ” والدة الفنانة البحرينية ” حلا الترك ” ضيفة مع الإعلامي ” صالح الراشد ” في برنامج ” atv live ” .

وخلال الحلقة تحدثت منى السابر عن عدم رفضها الزواج مرة أخرى بعد طليقها المنتج ” محمد الترك ” ولكن يكون الزواج قائما عن حب وليس على التقاليد .

وأشارت إلى إنها لا تعيش قصة حب في الوقت الحالي فقالت : ” للحين ما حبيت ” .

وبسؤالها عن مواصفات فارس الأحلام ردت قائلة : ” يجب ان يكون رجلا بما للكلمة من معنى وحنونا وكريما .

وأضافت حول شروطها عن حالته المادية : ” يجب أن تكون مقبولة كحد أدنى لا عالية ولا قليلة لأن المادة تجعل الحياة أسهل ” .