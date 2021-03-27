ردت ” منى السابر ” والدة الفنانة البحرينية ” حلا الترك ” على تساؤلات المتابعين عبر حسابها على تطبيق سناب شات والتي كشفت من خلالها عن نيتها في الزواج مجددا .

فجاء في ردها على سؤال حول هذا الأمر قائلة : ” إن شاء الله ألاقي الشخص المناسب لي ويكون في إنجذاب ” .

وفي سؤال لأحد المتابعين حول علاقتها بإبنتها وسط الخلاف المالي القضائي بينهما والذي نصحها بمحاولة أخذ حلا في صفها قالت منى السابر : ” اللي يبيني أنا موجودة لحين الله يأخذ أمانته وهنا بيخلص دوري ” .

يذكر أنه مؤخرا وتزامنا مع احتفالات عيد الأم أصدرت محكمة بحرينية حكما بحبس منى السابر والدة حلا الترك حلا الترك سنة مع النفاذ بسبب أخذها مبلغا ماليا قدره 200 ألف دينار بحريني من إبنتها وأمهلتها شهرا لجمع المبلغ اللازم وسداده لإبنتها .

فيما أوضحت السابر في تصريحات لها أن المبلغ الذي يتعين عليها دفعه من أجل إيقاف تنفذ الحكم الصادر بحبسها هو 20 ألف دينار بحريني لا 200 ألف كما أُشيع في وقت سابق .