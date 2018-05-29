من اليوم فصاعداً.. لماذا ستنحني ميغان ماركل لكيت ميدلتون؟!

رغم علاقتها الطيّبة مع أفراد عائلتها الجديدة، لا يزال يتعين على دوقة ساسيكس الجديدة ميغان ماركل الإنحناء الى العديد منهم في المناسبات الرسمية ومن بينهم، دوقة كامبريدج كاثرين (كايت) ميدلتون، بحسب ما نقل “عربي بوست” عن موقع “ميرور” البريطاني.

لماذا ستنحني لكيت ميدلتون؟ السبب بسيط جدًّا وهو أنّ الدوقة كاثرين أعلى شأناً منها. فكاثرين متزوجة من الثاني في ترتيب العرش البريطاني، وهي أم الأطفال الذين يحتلّون المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة. أما الأمير هاري، فقد أصبح الآن في المرتبة السادسة في ترتيب العرش البريطاني مقارنة بشقيقه الكبير وليم.

أما ماركل فهي ليست فقط مجبرة على الانحناء لكاثرين، بل لكل فرد من أفراد العائلة المالكة الذين هم أعلى شأناً منها. وهذا الأمر ينطبق أيضاً على دوقة كامبريدج، فعلى الرغم من مكانتها العالية في العائلة الملكية، إلّا أنّ عليها الانحناء لأي شخص أعلى شأناً منها.