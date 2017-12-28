من هم “شهود يهوه”؟… يشبهون الاديان بالزانية ويعتبرون أن المسيح لم يصلب...

من هم “شهود يهوه”؟… يشبهون الاديان بالزانية ويعتبرون أن المسيح لم يصلب والبابا هو ممثل الشيطان على الارض منوعات

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“شهود يهوه” كانت بداياتهم في أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر في ولاية بنسلفانيا الأمريكية على يد “تشارلز تاز راسل”، نشأ الشهود عن مجموعة صغيرة لدراسة الكتاب المقدس وكبرت هذه المجموعة فيما بعد لتصبح “تلاميذ الكتاب المقدس”.

يتميز “شهود يهوه” بوعظهم التبشيري الدؤوب في الذهاب إلى البيوت وعرض دروس بيتية في الكتاب المقدس، ورفضهم لمظاهر الاحتفالات التي يزاولها المسيحيون.

عقيدة شهود يهوه

وقد شرحت احدى المنتسبات الى هذه الطائفة، خلال استضافتها في برنامج “احمر بالخط العريض” على تلفزيون “ال بي سي” اللبناني، بعض العقائد الذين يومنون بها والتي كانت على الشكل التالي: