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“من ينام أكثر” الرجال أم النساء؟

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Man-Sleeping

أجرى ​باحثون بريطانيون​ دراسة لمعرفة نسبة ​الرجال​، الذين يخصصون جزءاً من وقتهم للنوم في منتصف اليوم، مقابل ​السيدات​.
وكشفت ​الدراسة​ أن 13 بالمئة من الرجال ينامون بعد الظهر، مقابل 6 بالمئة فقط من ​النساء​، وذلك على عينة مكونة من ألف رجل ومثلهن من السيدات.

ووجدت الدراسة التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن ربع النساء لم تحصلن أبدا على قيلولة طيلة حياتهم، مقابل 16 بالمئة فقط من الرجال.

وقالت ​ليزا أرتيس​، الأخصائية في معهد ​النوم​ ب​بريطانيا​، إن “قسطا من النوم من 20 إلى 30 دقيقة، كاف لإراحة الجهاز العصبي وإعادة شحن الجسد بالكامل، كما أنه يعزز الشعور باليقظة”.

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