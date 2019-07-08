مواطنة تضرب ابنتها وتشتمها بألفاظ نابية.. ومغردون: نطالب بالقبض على أم جوجو

أثار مقطع فيديو ”سناب شات“ متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة ، الجدلًا بين النشطاء ، عقب ظهور امرأة فيه وهي تضرب ابنتها بطريقة عنيفة وتتلفظ بألفاظ نابية.

ونشرت امرأة عبر حساب ابنتها ”جوجو“ على ”سناب شات“، مقطع فيديو، وهي منفعلة وتوجه السباب لابنتها بوصفها بـ“المفلوتة“، ثم السباب لبنات وشتمهن بألفاظ نابية، بسبب علاقتهن بابنتها، ومطالبتها إياهن بالابتعاد عن ابنتها، مؤكدة أنها قامت بضرب ابنتها بعصا – تعمدت التلويح بها في الفيديو – كما قامت بضربها مجددًا لتثبت ذلك.

لكن مقطع ”سناب شات“ آخر لوالدة ”جوجو“، انتشر عبر مواقع التواصل وهي توضح فيه سبب تصرفها السابق، وقالت: ”12 ونص وحدة بالليل، اشوف الساعة تعدي تعدي وأنا ادق ادق، ما حدا تقبل إن بنتها يكون لها معجبات من بنات الواطيات اللي بلا أخلاق، أي أم ما تبغى تكون بنتها أسوأ بنت أكيد تبغى بنتها أحسن ناس، بنتي اختفت أمس ما أدري بيت مين، ما أدري مين صاحبتها، يبنوا على الكلام اللي مو عارفين إيش فيه إيش السبب، (..)“.

وانقسم نشطاء عبر موقع التواصل ”تويتر“ من خلال هاشتاغ #نطالب_بالقبض_علي_ام_جوجو بشأن تصرف الأم، فمنهم من استنكر سلوكها وألفاظها وطريقة تربيتها، ومنهم من برر للأم ما فعلته، مبينين أن من حقها تربية ابنتها بالطريقة التي تراها ملائمة.