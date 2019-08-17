مواطن مصري يذبح ابنتيه بسبب شكّه بسلوكهما!

تخلّى مواطن مصري عن مشاعر الأبوة، واتّخذ القسوة والاجرام حليفيه، اذ انه أقدم على ذبح ابنتيه بمدينة الحوامدية في الجيزة وألقى بجثتيهما في الشارع.

وفي التفاصيل ان الشرطة المصرية عثرت على جثتي فتاتين في العشرينات من عمرهما مذبوحتين ومصابتين بعدة طعنات، وقد تبين أن الجثتين لشقيقتين وأن والدهما هو من قام بذلك.

وقبضت القوة الأمنية على هذا المواطن للتحقيق معه ومعرفة سبب قيامه بذلك، فادعى قتلهما لشكه في سلوكهما، الأمر الذي اثار جدلا كبيرا، وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.