مودل روز ترفض حضور حفل بسبب كثرة السعوديين فيه !!

أثارت الفاشينيستا السعودية ” مودل روز ” غضب المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي خاصة السعوديين بعد نشرها لمقطع فيديوأعلنت فيه عدم قدرتها على حضور حفل تخرج إحدى صديقاتها بسبب وجود عدد كبير جدا من السعوديين هناك .

وأضافت أن صديقتها أرسلت إليها رابطا لتتمكن من خلاله من متابعة الحفل معربة عن استغراب صديقتها من عدم قدرتها على الذهاب .. وقالت روز أن ذلك ضريبة الشهرة .

مما أثار استياء المتابعين الذين رأوا إنها تبالغ في ثقتها بنفسها وأن السعوديين لا يحبون لقاءها كما تعتقد .

وجاءت التعليقات على الفيديو مثل : ” الله يهديك على جنون العظمة اللي انتي فيه ، مين سأل عنك أصلا ” و ” عبالها السعوديين ميتين عليها ، عيب لازم تعتذر ” .