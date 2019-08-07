” موفي سينما ” .. إفتتاح دار عرض سينمائية جديدة في جدة

قامت شركة ” موفي سينما ” السعودية بإفتتاح أول دار عرض سينمائية لها في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة في مجمع ” العرب مول ” مساء يوم امس الثلاثاء .

وتقدم وزير الإعلام السعودي ” تركي الشبانة ” قائمة المدعوين للافتتاح .. والتقطت له بعض الصور وهو حاملا الفشار والكولا ويشاهد جزءا من أحد الأفلام المعروضة .

وتعتبر هذه الدار السينمائية الجديدة هي دار العرض الثانية في مدينة جدة بعد شركة ” فوكس سينما ” الإماراتية التي افتتحت أول دار عرض في جدة بمجمع ” رد سي مول ” التجاري مطلع العام الجاري بعد محطتها الأولى في العاصمة الرياض .

ويأتي ذلك بعد قرار السماح بإنشاء دور عرض سينمائية في أبريل من العام الماضي بعد عقود من الحظر المستند لتفسيرات دينية .

وتضم دار العرض الجديدة 15 شاشة عرض .

وتسعى السعودية إلى إنشاء نحو 350 دار سينما تحتوي على أكثر من 2500 شاشة بحلول عام 2030 .. حيث تأمل السعودية بيع تذاكر بنحو مليار دولار سنويا .